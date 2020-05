Juve, Ronaldo pronto per il Milan: che missili a Pinsoglio!

TORINO - “Allenarsi alla perfezione per sentirsi più forte”. Testo e musica di Cristiano Ronaldo, che nella giornata di sabato ha ingaggiato una personale “sfida” di tiri contro il terzo portiere Pinsoglio, praticamente superato da ogni posizione. Il fuoriclasse portoghese continua a lavorare duramente alla Continassa, in attesa che la Juve torni in campo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia all’Allianz contro il Milan di Pioli. Il video pubblicato sui social da CR7 è in slow-motion e mostra in sequenza diverse prodezze: prima un destro a giro, poi un diagonale imparabile e infine altre sassate che non lasciano scampo alla riserva di Szczesny e Buffon. Cristiano è più in forma che mai, il rientro è davvero vicino.

