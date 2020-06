Juve di nuovo allo Stadium: Dybala falso nueve

TORINO - Di nuovo su un campo vero, il suo campo, per l'ultimo sprint in vista della ripresa. Ottantanove giorni dopo la vittoria contro l'Inter, ultimo show prima dello stop per l'emergenza Coronavirus, la Juve è tornata allo Stadium, dove tra una settimana esatta affronterà il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Allenamento e partitella a ranghi misti con alcuni giocatori dell’Under 23 per i bianconeri di Sarri, scrupoloso e attento ai minimi particolari: il tecnico, maglietta rossa e mascherina, ha provato Dybala nel ruolo di falso nueve, piazzandogli accanto Douglas Costa e Cristiano Ronaldo. Assenti alla serata - ma questo lo si sapeva già - Gonzalo Higuain, Giorgio Chiellini e Merih Demiral. Il Pipita potrebbe averne per una settimana, il capitano è stato tenuto a riposo a scopo precauzionale mentre il turco è ancora alle prese con il recupero dall'infortunio al ginocchio sinistro. Intorno alle 22.25 la squadra ha poi lasciato lo stadio a bordo del pullman.

La Juve torna a casa, allenamento allo Stadium