Incredibile Juve: Tousart ha lasciato Lione dopo il gol all'andata

ROMA – Buone notizie per la Juventus in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione, in programma a inizio agosto: la squadra di Rudi Garcia non potrà contare su Lucas Tousart, autore del gol che ha dato la vittoria ai francesi, nel match di andata del 26 febbraio. Tousart da gennaio è di proprietà dell’Hertha Berlino, che ha deciso di non lasciare il giocatore al Lione, in deroga, oltre la scadenza del prestito, fissata al prossimo 30 giugno.

L'Hertha prende Tousart da luglio

“Siamo lieti che ora ci sia chiarezza e che possiamo dare il benvenuto a Lucas come nostro nuovo giocatore dell’Hertha da luglio in poi. Abbiamo avuto cordiali colloqui con i responsabili dell'Olympique Lione, che vorrei ringraziare” dice Michael Preetz, dirigente dell'Hertha. Dal 1° luglio quindi Tousart sarà a disposizione della formazione tedesca.