Higuain al cellulare durante Juve-Milan: la foto scatena la polemica sui social

ROMA - La Juventus è riuscita a qualificarsi per la finale di Coppa Italia grazie allo 0-0 contro il Milan nella semifinale di ritorno. La partita tra bianconeri e rossoneri è stata caratterizzata dall'espulsione di Rebic e dal rigore sbagliato da Cristiano Ronaldo. Agli utenti dei social network, però, non è passato inosservato un altro episodio dell'incontro all'Allianz Stadium con protagonista Gonzalo Higuain, anche se, non concovato, non ha giocato neanche un minuto della sfida. L'attaccante argentino, infatti, seduto in tribuna è stato inquadrato dalle telecamere con il cellulare in mano mentre i suoi compagni di squadra erano impegnati sul campo contro i rossoneri e ha ricevuto tantissime critiche sui social network, dove è stato bersagliato anche per le condizioni fisiche. Higuain, infatti, dalle immagini sembrava un po' in sovrappeso.

