Juve, Higuain è un caso ma con il Napoli vuole esserci

TORINO - Higuain sì o Higuain no? Il grande dubbio resta in vista della finale di Coppa Italia. Ci sono ancora quattro giorni per sciogliere la riserva e capire se il Pipita potrà tornare a disposizione di Sarri per la sfida che regalerà il primo trofeo del calcio italiano post Covid. La strada è stretta, anche perché con questo tipo di infortuni muscolari - il suo è al bicipite femorale della coscia destra - bisogna andarci cauti, ancor di più adesso che il fisico dei giocatori deve fare i conti con il lungo stop dovuto alla pandemia. Gonzalo però è al lavoro per esserci: anche ieri ha svolto una seduta personalizzata e spera di farcela in tempo per essere almeno tra i convocati per il match dell’Olimpico. Bisognerà attendere l’evoluzione giorno per giorno ma la rincorsa è già partita.

Ironie web

Intanto il bomber argentino ha vissuto la semifinale in tribuna, non convocato ma presente accanto ai compagni e non è passato inosservato all’obiettivo dei fotogra? che lo hanno immortalato seduto sulla poltroncina dello Stadium intento a guardare lo smartphone. Il web non ha perdonato e per una volta non sono state cattiverie e insulti gratuiti, come in occasione del viaggio in Argentina durante il lockdown quando poi si è scoperto che c’erano seri motivi familiari che lo hanno portato a Buenos Aires, ma solo ironie. Il popolo dei social si è scatenato in fotomontaggi spiritosi. Gonzalo è ritratto mentre è intento a controllare il telefonino e allora le battute si sprecano: «Quando la tua ragazza ti scrive durante Juve-Milan…». «Vediamo quanto stanno, perché mi sto addormentando». «Quando durante la partita ti prende un leggero languorino...», come se il Pipita fosse intento a ordinare da mangiare con il delivery. «Fammi un po’ vedere se trovo delle toppe per i pantaloni», in riferimento ai jeans alla moda che indossa l’attaccante, strappati sulle ginocchia.

Futuro

Per una volta si può sorridere, insomma, in attesa di poter tornare in campo. Dopo essere tornato in gran forma e dimagrito dall’Argentina, la ripresa è stata rallentata dal contrattempo muscolare che lo ha messo fuori causa proprio a pochi giorni dalla prima partita u? ciale. Higuain vuole ritrovare in fretta il gol che manca da metà gennaio l’ultimo è arrivato proprio in coppa Italia contro l’Udinese. E Sarri ha un bisogno enorme del Pipita in versione cannoniere Soltanto dopo si affronterà il discorso del futuro, che per Gonzalo sarà verosimilmente lontano dalla Juve. [...]

