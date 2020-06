Nani rivela: "Cristiano Ronaldo mi ha detto che giocherà negli Usa"

ORLANDO (Stati Uniti) - Rivelazione choc di mercato da parte di Nani, ex calciatore della Lazio nonché amico di Cristiano Ronaldo: "Qualche anno fa Ronaldo mi ha detto che probabilmente finirà a giocare in America", le sue parole durante un'intervista a Espn. Nani, che ha giocato con CR7 nel Manchester United e nella nazionale portoghese, e che attualmente gioca nell'Orlando City negli Stati Uniti, ha spiegato inoltre che "non è sicuro al 100%, ma c'è una possibilità che accada".

