Ronaldo, la sorella contro Sarri: "Come si fa a giocare così?"

TORINO - La sconfitta di ieri nella finale di Coppa Italia contro il Napoli ha lasciato tanta delusione in casa Juve. Dopo la sconfitta in Supercoppa italiana a dicembre contro la Lazio (3-1), i bianconeri hanno dovuto dire addio anche al secondo obiettivo stagione, arrendendosi di fronte alla squadra di Gattuso ai calci di rigore. Il primo a finire sul banco degli imputati è il tecnico Maurizio Sarri, preso di mira sui social dai tifosi bianconeri. Forti critiche arrivano anche da Elma, sorella di Cristiano Ronaldo (il portoghese ha anche un'altra sorella, Katia, e un fratello, Hugo).

Il portoghese ha dovuto incassare per la prima volta nella sua carriera due ko consecutivi in finale, rimandando così la conquista della Coppa Italia, uno dei pochi trofei che manca nella sua ricchissima bacheca. La sorella del portoghese, attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale, commenta: "Cos'altro puoi fare... Questo è tutto ed è per questo che il mio tesoro da solo non fa miracoli... Non riesco a capire come giocare in questo modo, comunque... Testa in alto, di più non puoi fare mio Re". Frasi dure che stanno subito facendo il giro del web. Dopo la sconfitta contro il Napoli, la Juve si proietta verso il finale di stagione che la vedrà protagonista in campionato e in Champions League.

