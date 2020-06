“Cristiano Ronaldo infelice con Sarri e devastato dall'addio di Allegri”

Cristiano Ronaldo "tornerà il giocatore fantastico di sempre, spero già da domani, è solo un momento fisico". Maurizio Sarri continua a scommettere, e non potrebbe fare altrimenti, sul fenomeno portoghese nonostante le due prestazioni opache di Coppa Italia. “Gli ho parlato a lungo, da solo, perché non bisogna scalfire la sua fiducia - ha detto alla vigilia della trasferta contro il Bologna - Ha fatto 700 gol partendo defilato, chiaro che preferisca quella posizione". In Inghilterra però sono convinti di tutt’altra cosa. CR7 sta vivendo un momento frustrante, scrive il Daily Express, ed è infelice sotto la guida di Sarri che non è ancora stato in grado di farlo rendere al meglio.

Napoli-Juve, social scatenati: “Dov'è il triplete?”

Ronaldo devastato dall'addio di Allegri

L’addio di Allegri della scorsa estate lo ha segnato profondamente: “È stato devastante perché Ronaldo si divertiva a giocare con il tecnico livornese”. Il rapporto con Sarri non è mai decollato, le ultime due partite contro Milan e Napoli hanno fatto il resto. L’ex allenatore azzurro è stato ingaggiato per dare una svolta al tipo di calcio juventino, ma i risultati sul profilo del gioco non sono mai arrivati. Il suo posto, però, non è per adesso in discussione - continua il quotidiano britannico - anche se tutto dipenderà dallo scudetto e dai risultati di Champions League. Il primo obiettivo della Juve è quello di ribaltare il ko dell’andata contro il Lione per potersi garantire l’accesso alle Final Eight di Lisbona.

Sarri: "Ho avuto un lungo confronto con Cristiano Ronaldo"