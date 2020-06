Douglas Costa, frecciata a Lazio e Inter: foto ironica sui social

TORINO - Buone notizie per la Juve dalle ultime partite che hanno chiuso la 27esima giornata del campionato di Serie A. Dopo la vittoria dei bianconeri sul campo del Bologna con le reti di Dybala e Cristiano Ronaldo, Inter e Lazio non sono riuscite a tenere il passo della capolista. I nerazzurri hanno pareggiato 3-3 in casa contro il Sassuolo mentre i biancocelesti hanno perso 3-2 a Bergamo contro l'Atalanta dopo essere andati in vantaggio di due reti. Così, la Juve aumenta il vantaggio in testa alla classifica: +4 sulla Lazio e otto punti di vantaggio sull'Inter. Douglas Costa ha voluto festeggiare sui social network con una frecciata alle inseguitrici che hanno perso terreno nell'ultimo turno di campionato, condividendo su Instagram una foto che lo ritrae mentre posa con la maglia della Juve e mima il gesto di chi “scruta l’orizzonte”. L’immagine ha subito scatenato numerose reazioni da parte dei tifosi bianconeri. “Grande Douglas”, “Sei un fenomeno”, “Stai cercando l’Inter che vince con il Sassuolo in casa?”.