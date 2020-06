Arthur-Pjanic, si chiude: è il tempo dei sì

TORINO - Un sì per arrivare al traguardo. Come in tutti i matrimoni, serve la parola fatidica per celebrare l’unione e fare tutti felici. Il sì che manca è quello di Arthur, il promesso sposo della Juve, finora un po’ reticente anche se negli ultimi giorni si è arrivati alla tanto sospirata apertura nei confronti della Vecchia Signora. E allora si continua a lavorare senza sosta per ottenere il via libera del centrocampista brasiliano, in modo che possa concretizzarsi lo scambio che porterà Pjanic a Barcellona. I due club sembrano ormai davvero all’ultimo chilometro di una trattativa lunga, complessa, che ha vissuto di accelerazioni, frenate e nuovi impulsi, forse decisivi. La fiducia è evidente sia alla Continassa sia al Camp Nou, anche se la clessidra scorre e il 30 giugno è dietro l’angolo.

Douglas Costa, frecciata a Lazio e Inter

La Juve ritrova il sorriso anche sui social: i post dei giocatori

Limite

E’ questa la data limite per definire l’operazione: restano cinque giorni per mettere a posto tutte le tessere del puzzle entro la chiusura dell’esercizio e mettere così a bilancio una sostanziosa plusvalenza e dare ossigeno ai conti. Un aspetto, questo, che è stato il vero motore dell’a? are da entrambe le parti. Serve, appunto, l’ok di Arthur ma sembra ormai che le resistenze dell’ex Gremio stiano man mano venendo meno. Il giocatore ha compreso di non essere più nei progetti del Barça e anche il posto da titolare contro l’Athletic Bilbao è dovuto soltanto all’infortunio di De Jong, non certo ad un cambio di parere di Quique Setién. Anzi, l’allenatore blaugrana si è espresso in maniera non certo tenera sul centrocampista dopo la prova opaca dell’altra sera. «Se le voci su Arthur e la Juve sono vere, sicuramente la cosa lo starà condizionando - ha detto -. Io cerco di tirare fuori da lui il massimo rendimento e cercheremo di isolarci da questa situazione. Però, è una cosa che esula dal nostro controllo: parleremo col giocatore per dirgli di concentrarsi sulle cose sulle quali deve concentrarsi. Capisco che sia complicato, ma deve superare le difficoltà. Sembra che in campo non sia protagonista, soprattutto in relazione a ciò che può dare uno come lui, però sono abbastanza dalla sua parte perché la situazione è complicata, gli abbiamo chiesto cose nuove in campo, deve muoversi tra le linee, in spazi ristretti circondato dagli avversari». Dalla Spagna raccontano che con il passare delle ore il giocatore si starebbe convincendo a sposare la Juve. Il pressing del Barcellona è fortissimo, così come quello dei bianconeri. Ci sono stati anche passi avanti nella trattativa: l’ingaggio proposto dai bianconeri sarebbe di 5 milioni più bonus, cui potrebbe aggiungersi anche un premio alla firma. Quindi anche da questo punto di vista si è sulla buona strada. Manca semplicemente l’ultimo passo. Tra Pjanic e il Barça, invece, tutto è già a posto.

Juve verso Lecce, Higuain si allena in gruppo

Higuain scalpita in allenamento e si candida per Juve-Lecce

Valutazioni

I club devono ancora sistemare invece il costo dei giocatori. Arthur verrà valutato attorno ai 75 milioni, mentre Pjanic sui 60. La Juve dovrebbe corrispondere un conguaglio di 10 milioni più 5 di bonus al Barça. [...]

Leggi l'articolo completo nell'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio