Juve, la probabile formazione di Sarri: Matuidi terzino, riecco Higuain

TORINO - Penultimo allenamento prima del Lecce è andato, a Sarri rimane la rifinitura per sciogliere gli ultimi dubbi sulla formazione della Juventus che sfiderà Liverani. In realtà, dopo la seduta pomeridiana di oggi, il tecnico dovrebbe avere le idee piuttosto chiare su chi mandare in campo all'Allianz Stadium (inizio gara ore 21.45): Matuidi viaggia verso il ruolo di terzino sinistro, mentre Higuain e Ramsey saranno utilizzabili solo a partita in corso e andranno in panchina.

La probabile formazione della Juve

Fatta eccezione per la forzatura del francese sull'out mancino, non dovrebbero esserci stravolgimenti rispetto all'ultima partita vinta a Bologna. Difesa con Cuadrado, De Ligt e Bonucci davanti a Szczesny, centrocampo con Bentancur, Pjanic e Rabiot, attacco che vedrà schierati Bernardeschi, Dybala e Ronaldo. Le ultime decisioni verranno comunque prese dopo la rifinitura di domani mattina cui seguirà la lista dei giocatori convocati e il ritiro prepartita al JHotel.