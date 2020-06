Juve, Cristiano Ronaldo sorprende i social con il suo look estivo

TORINO - La vittoria della Juventus arrivata per 4-0 contro il Lecce ha fatto bene al morale dei calciatori. La Vecchia Signora, infatti, è volata momentaneamente a +7 dalla Lazio seconda. Cristiano Ronaldo contro i salentini ha realizzato l'ennesima rete della stagione volando a quota 23 nella classifica marcatori. Il portoghese, smaltita la sbornia del successo, ha postato su Instagram una foto con un look estivo con camicia e pantaloncini a tema floreale scrivendo: "Comincia il weekend con buone vibrazioni e un grande stile". "Vai fratello! Ma non so se è un buono stile" ha commentato con ironia Medhi Benatia, ex compagno di squadra di Ronaldo nella Juventus. "Incredibile" ha scritto Leonardo Bonucci, mentre Claudio Marchisio si è limitato a pubblicare qualche faccia sorridente.