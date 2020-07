Juve, Sarri: “Lazio? Non ho visto il loro calendario. Costa a gara in corso è un'arma letale"

TORINO - Una vittoria nel derby contro il Torino per inseguire l’obiettivo scudetto e continuare con tutto quello che di buono si è visto in queste ultime giornate. Per Maurizio Sarri è già tempo di vigilia: “Affrontiamo una squadra motivata, cercheremo di prepararla al meglio dal punto di vista mentale. L'assenza di pubblico fa incidere meno il fattore campo, ci sono momenti in cui il pubblico ti può tirare fuori da delle situazioni spingendo la squadra - ha detto il tecnico della Juve in conferenza stampa - Un minimo di fattore campo rimane, avere i propri punti di riferimento è un qualcosa che al giocatore è utile e lo tranquillizza. Orario? Quando si parla di questi argomenti bisogna sempre essere molto chiari e precisi: cosa ne penso a livello di movimento? Credo sia un errore. Come allenatore della Juve? Partita prevista alle 17, si gioca alle 17”. Su Chiellini: “Si sta ancora allenando a parte, non è a disposizione dello staff tecnico. A breve tornerà in gruppo, forse subito dopo questa partita o qualche giorno dopo”.

“Bernardeschi è in un momento positivo dal punto di vista mentale e fisico. Douglas Costa in questo momento sta bene e meriterebbe di giocare sin dall'inizio, ma c'è anche la considerazione che nel momento in cui le squadre vanno in stanchezza per noi è letale. Decidiamo di farlo partire dopo per questo motivo. Finalmente ha avuto un buon periodo di continuità di allenamento, sembra stare piuttosto bene”.

"Non ho visto il calendario della Lazio. Il momento è atipico, si gioca in un momento in cui solitamente non si è in campo. Guardiamo alla singola partita, c'è un alto livello di pericolosità in ogni gara al di là di tutti gli avversari da affrontare. È un luogo comune, ma giochiamo partita dopo partita".

“Paulo e Cristiano stanno giocando più vicini. Dybala viene meno a prendere palla oltre ai centrocampisti e Ronaldo si accentra un po’ di più. Cosi possono giocare più spesso scambiando fra loro. In allenamento fanno delle esercitazioni per cercare questi scambi in velocità per mettere in difficoltà gli avversari”.

“Il recupero di Alex Sandro procede piuttosto bene, ieri ha fatto anche 15 o 20 minuti con noi, evitando contrasti. Ha fatto parte tattica con linea difensiva, si è mosso con disinvoltura, spero che dalla prossima settimana sia in gruppo e possa giocare qualche partitella. Vediamo quando sarà in grado di giocare, ma mi sembra stia uscendo bene da un infortunio che poteva essere peggiore".

"Danilo è un esterno di ruolo destro e a sinistra ha difficoltà. Matuidi è mancino ma non è difensore di ruolo. Partendo da questi presupposti, bisogna ringraziarli per disponibilità e prestazione. Non ci hanno fatto mancare nulla, ognuno con le loro caratteristiche. Siamo sereni e fiduciosi di recuperare Alex Sandro".

“Turnover? Valuteremo momento per momento, penso che dopo una lunga inattività all'inizio non ci sarà bisogno di grandi rotazioni. Dopo 7-8 partite ci sarà necessità di riposo. Nella fase iniziale, non avendo amichevoli, non avendo pre-campionato normale, è chiaro che i giocatori hanno più bisogno di giocare e non di riposare. Poi magari verrà fuori necessità di alternarli perché qualcuno ne avrà bisogno. Non abbiamo segnali di stanchezza dai dati, vediamo quelli di oggi e poi decidiamo. Verrà il momento delle rotazioni".

“Buffon in campo? Vediamo a fine allenamento, facciamo la riunione con lo staff. Ascoltiamo Filippi e gli specialisti e decidiamo. Buffon è un'alternativa per modo di dire, è sempre preso in considerazione, ha fatto una quindicina di partite e sta benissimo e può giocarle. Valutazione che facciamo in tutte le partite, è ancora un portiere estremamente forte e in allenamento gli ho visto fare cose impensabili per un portiere della sua età. È integro e gode di una fiducia totale da parte mia e di tutto lo staff, come portiere e come uomo".