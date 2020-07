De Ligt e Dybala tornano a disposizione di Sarri per Juve-Atalanta

TORINO - La Juventus ha svolto nel pomeriggio l'unico vero allenamento in vista della partita di domani sera in programma alle 21.45 a Torino contro l'Atalanta. Dopo la seduta defaticante di mercoledì e il riposo di ieri, oggi il tecnico Maurizio Sarri ha finalmente potuto lavorare con i suoi giocatori in vista dell'impegno contro l'undici allenato da Gian Piero Gasperini. Di sicuro, rispetto alla deludente sconfitta di martedì scorso in casa del Milan, il tecnico di Figline Valdarno recupererà De Ligt in difesa e Dybala in attacco. I due avevano saltato la sfida contro i rossoneri per squalifica. Nel reparto difensivo è recuperato Alex Sandro che aveva giocato già uno spezzone di gara contro il Milan e a sinistra potrebbe rimpiazzare Danilo. A centrocampo il trio Bentancur-Pjanic-Rabiot sembra quello maggiormente candidato a scendere in campo dal primo minuto mentre in attacco, detto di Dybala, ci sarà certamente Ronaldo a sinistra mentre a destra Bernardeschi è in vantaggio su Douglas Costa.