Lapo Elkann: "Juve, possiamo e dobbiamo fare meglio"

TORINO- "Possiamo e dobbiamo fare meglio. Per il resto sempre e comunque forza Juventus". Lo ha detto Lapo Elkann, su Twitter, tornando sul pareggio di ieri sera allo Stadium contro l'Atalanta, che ha comunque permesso di allungare sulla Lazio di un ulteriore punto. "Se ci sono difficoltà si affrontano uniti - ha proseguito -. Per i veri tifosi c'è un posto a sedere in prima fila quando torneremo al 100%. Lo sappiamo bene che la notte è sempre più buia dell'alba, ma noi siamo gente tosta. Fino alla fine!".

