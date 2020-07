Juventus, Bertola nuovo Cfo e dirigente preposto

TORINO - Stefano Bertola è il nuovo Chief Financial Officer pro tempore della Juventus: è quanto si legge sul comunicato diramato dal club bianconero. "Il rapporto professionale con il Dott. Marco Re, Chief Financial Officer e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, e? cessato nella giornata di ieri - precisa la società - contestualmente, Juventus Football Club S.p.A. annuncia che ha nominato Chief Financial Officer, pro tempore, il Dott. Stefano Bertola, dirigente della societa?, in ragione della sua pluriennale esperienza in ambito finance".

Bertola sarà anche Dirigente Preposto: "Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha nominato Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del Tuf e previo parere favorevole del Collegio Sindacale, lo stesso Dott. Stefano Bertola, sussistendo i requisiti previsti dallo Statuto per la carica" aggiunge la Juventus sul comunicato ufficiale.