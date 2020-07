"I dubbi di Cristiano Ronaldo su Pochettino, il retroscena"

TORINO - Don Balòn, noto giornale sportivo spagnolo, sottolinea come la Juventus, per quanto vicina a conquistare il suo nono campionato consecutivo, non sia soddisfatta di Maurizio Sarri. Secondo il quotidiano, in Piemonte credono che l'allenatore toscano non abbia sfruttato al massimo una squadra costruita per vincere lo scudetto con maggiore facilità e per giocare in Champions League. Sarri è lontano da questi obiettivi, ma è sempre vero che ha in tasca il titolo nazionale e che in Champions, dopo il ko col Lione dell'andata degli ottavi, non è ancora detta l'ultima parola. La dirigenza juventina non ha ancora preso una decisione sulla permanenza o meno dell'allenatore italiano arrivato dal Chelsea l'estate scorsa. Ma il fatto che non siano convinti, non significa che Agnelli e co. non abbiano opzioni alternative e una di queste è Mauricio Pochettino. L'allenatore di Murphy (Argentina) è in pole per succedere a Sarri se l'ex Napoli non riuscirà a convincere nel finale di stagione, anche se ha due controindicazioni importanti: la prima è il suo stipendio, abbastanza alto, dato che al Tottenham è arrivato a guadagnare quasi 8,5 milioni di sterline a stagione. L'altro, ancora più importante, è che non convince la stella della Juve, Cristiano Ronaldo.

Il portoghese vede Pochettino come un buon allenatore ma privo di quel gene vincente di cui la Juventus ha bisogno. L'asso di Madeira sa che la sua carriera sta volgendo al termine e non vuole giocare bene se non per vincere titoli, cosa che Pochettino non ha fatto fino ad oggi. La Juventus si trova di fronte una grande decisione: continuare con Sarri, che non ha convinto, ma tenere Ronaldo, o fare a meno dell'italiano per ingaggiare Pochettino, anche a rischio di far innervosire il proprio uomo-copertina, che potrebbe anche prendere in considerazione l'idea di andarsene se la sua richiesta per un allenatore vincitore non venisse ascoltata. Tutto dipenderà da ciò che accadrà nel rushi finale di Serie A e dalla partita contro il Lione del 7 agosto, ricorda Don Balòn.