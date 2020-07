Sarri: "Esonerato dalla Juve? Chiedete a un pilota se ha paura della velocità"

TORINO - "La Lazio ha fatto una grandissima stagione, ha dimostrato di essere una grande squadra anche se sta attraversando un periodo difficile. Nella partita singola possiamo trovare difficoltà, è una squadra contro cui abbiamo sempre fatto fatica". Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, presenta il big match dell'Allianz Stadium in programma domani (lunedì 20 luglio) in conferenza stampa. "In questo momento dobbiamo preoccuparci di essere solidi e avere continuità - prosegue l'allenatore bianconero -, il lavoro è rivolto a questo. Non è importante chi gioca davanti ma il lavoro che riesce a fare per la squadra". Poi, sul momento difficile con una sconfitta e due pareggi nelle ultime tre uscite, aggiunge: "Abbiamo trovato squadre in grande forma, è un momento strano perché stiamo giocando in un'anomalia e ci sono difficoltà per tutti".

Sarri: "Ho un contratto, voglio onorarlo"

Sugli acciaccati: "Bentancur, De Ligt e Bonucci hanno fatto differenziato, oggi vediamo la reazione. Chiellini deve stare fermo per qualche giorno. Vediamo domani chi è in grado di giocare visto che abbiamo comunque alternative. Cuadrado esterno destro alto al posto di Bernardeschi? È un discorso di compiti e svolgerli bene. Possiamo giocare con Douglas Costa o Cuadrado, vediamo quale soluzione scegliere. Si tratta di fare bene i compiti affinché la difesa non venga esposta". Sul rischio esonero: "Avete mai chiesto se un pilota di Formula Uno ha paura la velocità? Fa parte del mio mestiere, va bene se vinci e va male se perdi. Ho un contratto e voglio onorarlo. Il mio futuro è domani: in questo momento la testa deve rimanere concentrata sulle partite, a partire da quella di domani. Tutto il resto è una conseguenza".

Sarri: "Alla Juve c'è un'esposizione mediatica maggiore"

"Alla Juve c'è un'esposizione mediatica maggiore, a Napoli ci sono diverse emittenti locali. Il calcio è difficile da tutte le parti. Lascio da vincente come al Chelsea? Ho detto prima che voglio onorare il mio contratto. Al Chelsea c'era una situazione diversa, mi piaceva l'idea di andare in Inghilterra. Poi la scorsa estate volevo tornare in Italia. Come mi sento col fiato sul collo delle avversarie? Meglio".