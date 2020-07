Juve, i convocati di Sarri per la Lazio: out Chiellini

TORINO - Sono 23 i calciatori convocati da Maurizio Sarri per la sfida di questa, Allianz Stadium ore 21:45, tra Juventus e Lazio. Vincendo contro la squadra di Inzaghi in emergenza i bianconeri potrebbero mettere una seria ipoteca sullo scudetto. Nessun problema per Bonucci, che figura nell'elenco, ma è assente Chiellini.

La lista dei convocati

PORTIERI: Szczesny, Buffon, Pinsoglio. DIFENSORI: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral, Wesley. CENTROCAMPISTI: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore. ATTACCANTI: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Olivieri, Zanimacchia.