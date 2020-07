Paratici: "Sarri e Cristiano Ronaldo resteranno alla Juve"

TORINO - "Sarri e Ronaldo resteranno alla Juventus anche la prossima stagione" non lasciano dubbi le dichiarazioni di Fabio Paratici nel prepartita del match contro la Lazio. "Il futuro di Sarri non è in discussione, sono qui da dieci anni e per nove siamo stati primi in classifica, ho vissuto cinque anni di Allegri con nove titoli su dieci più le Supercoppe. Dopo ogni pareggio e dopo alcune vittorie c’è stata qualche riunione interna, ormai siamo abituati e ci ridiamo sopra, così come abbiamo fatto con Sarri. Sarà senz’altro lui l’allenatore della prossima stagione. Cristiano è un giocatore straordinario e una persona molto pacata, ha un dialogo normalissimo con noi e con l’allenatore. Non fa pesare il suo status." ha proseguito il ds bianconero che ha piena fiducia nel tecnico e nelle qualità dell'asso portoghese.

Juventus-Lazio, tabellino e statistiche

Paratici: "Dybala? Trattiamo per il rinnovo"

“Il nostro obiettivo è vincere con la Lazio e cercare di arrivare allo Scudetto, abbiamo tempo fino al due di agosto poi penseremo alla Champions con grande voglia di giocare e vincere tutte le partite" ha aggiunto Paratici che ha fatto il punto anche sul rinnovo di Dybala: "Con il suo entourage stiamo parlando frequentemente, vogliamo tutti la soluzione migliore per arrivare a un rinnovo. Deve rimanere con noi perché sarà importante per il futuro della Juve. Cristiano è super convinto di rimanere da noi, quindi siamo tranquilli.”