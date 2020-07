Da Cristiano Ronaldo a Bonucci e Dybala: "Juve, ci siamo quasi"

TORINO - "Una vittoria molto importante! Ci siamo quasi ragazzi! Andiamo!": Cristiano Ronaldo celebra così sui social il successo ottenuto dalla Juventus contro la Lazio. Sono tre punti fondamentali in chiave Scudetto, con i bianconeri che potrebbero diventare campioni d'Italia già a Udine, giovedì sera. E il portoghese, con la doppietta dello Stadium, ha anche raggiunto Ciro Immobile in testa alla classifica marcatori a quota 30 gol.

Bonucci: "Obiettivo vicino"

Anche Leonardo Bonucci sente odore di Scudetto. Nonostante l'errore che ha procurato il rigore realizzato da Immobile, il centrale e capitano della Juventus si gode il 2-1 sulla Lazio che sembra chiudere la corsa al titolo. "Vittoria importante, obiettivo più vicino", scrive sui suoi social l'azzurro, che 'vede' il traguardo davvero a portata di mano. "Grande partita raga", ha scritto in italiano Aaron Ramsey, tornato in campo dal 1' proprio ieri. "Vittoria importantissima, resa possibile da un grande lavoro di squadra - ha sottolineato Danilo, entrato nella ripresa -. Ora restiamo concentrati sul nostro obiettivo finale". Soddisfatto anche Matthijs de Ligt: "Tre punti importanti", scrive sui social il difensore olandese pubblicando una foto con il compagno di reparto Demiral. "Game, set and match", il pensiero di Miralem Pjanic in relazione all'importanza della vittoria ottenuta dalla Juve. "Bella vittoria stasera! - ha evidenziato Adrien Rabiot -. Tre punti importantissimi ragazzi".