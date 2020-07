Lapo Elkann contro il Barcellona: “Pallone d'Oro a Messi? Ma non scrivete cavolate!”

Il Barcellona ha reagito con ironia, e una punta di legittimo orgoglio, all'annuncio della rivista 'France Football' che, per la prima volta dalla sua istituzione, il Pallone d'Oro 2020 non verrà assegnato a causa della crisi sanitaria legata al Coronavirus. Sul suo account Twitter, il club blaugrana ha reso omaggio a Leo Messi, vincitore di sei Palloni d'Oro, l'ultimo dei quali a dicembre. L'attaccante argentino è ritratto in posa accanto ai suoi sei trofei. Eloquente il messaggio dei catalani: "Capiamo. Ad ogni modo, tutti sanno chi è il migliore".

Lapo Elkann si scaglia contro il Barcellona

La frecciata del club blaugrana non è stata digerita da Lapo Elkann che ha prontamente replicato, schierandosi dalla parte di Cristiano Ronaldo che con la doppietta alla Lazio ha raggiunto Ciro Immobile in testa alla classifica marcatori di Serie A con ben 30 gol: “Caro Barça, di certo il Pallone d’Oro sarebbe da assegnare a un Campione VERO capace di vincere anche cambiando squadra, non rimanendo sempre nella stessa. Focalizzatevi sui vostri obiettivi (a parte il campionato) invece di scrivere cavolate su Twitter. Forza CR7!”.

