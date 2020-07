Juve, match point scudetto: stasera campione se...

Una vittoria per far festa già stasera. Il pareggio dell’Inter contro la Fiorentina consegna alla Juventus la possibilità stasera a Udine di festeggiare il suo nono scudetto consecutivo. Vincendo alla Dacia Arena, infatti, la squadra di Sarri riporterebbe il vantaggio sull'Atalanta, oggi seconda, a nove punti, a tre giornate dalla fine: la banda Gasperini non potrebbe più insidiarla, perché se pure la appaiasse in classica all’ultimo turno, la Juve sarebbe in vantaggio negli scontri diretti (3-1 per Sarri a Bergamo e 2-2 a Torino). Anche se stasera la Lazio vincesse, rimarrebbe a 11 punti. Un pareggio oggi a Udine invece non basterebbe ai bianconeri, che potrebbero essere ancora scavalcati dall’Atalanta e appaiati dalla Lazio (se stasera Inzaghi si portasse a nove punti: i biancocelesti sono in vantaggio nella differenza reti degli scontri diretti, 3-1,1-2).

Juve, Sarri risponde alle critiche