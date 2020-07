Juve, Szczesny passa a Sarri una sigaretta: "Te la sei meritata!"

TORINO - La Juve festeggia il nono scudetto consecutivo e Maurizio Sarri il suo primo vinto da allenatore. Il successo contro la Sampdoria per 2-0 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi ha dato la certezza aritmetica della vittoria del campionato e adesso i bianconeri possono focalizzarsi sul Lione, ma per una notte, secondo quanto riferito dall'allenatore non c'è stato bisogno di pensarci. Una notte di festa, durante la quale Sarri e Szczesny sono stati protagonisti di un particolare siparietto. Il portiere polacco ha interrotto l'intervista del tecnico ai microfoni di Sky Sport per offrirgli una sigaretta esclamando: "Tieni, te la sei meritata". Una scena divertente, che conferma come sia disteso e gioioso il clima all'interno dello spogliatoio bianconero.