Juve, Paratici: "Su Sarri non cambiamo idea. Dybala ha un fastidio..."

"Come sta Dybala? La situazione va valutata giorno dopo giorno. Ha un piccolo fastidio muscolare e bisogna vedere come si evolvera'". Lo ha dichiarato il ds della Juventus Fabio Paratici in merito all'infortunio rimediato da Paulo Dybala che rischia di metterlo fuori causa per il Lione in Champions. "Il futuro di Sarri? Una partita non puo' cambiare le valutazioni che si fanno in 13-14 mesi perche' stiamo affrontando di fila una stagione e mezzo - ha aggiunto Paratici ai microfoni di Dazn -. Ora rimaniamo concentrati sul campionato e poi sulla Champions League".

Juve, per Dybala elongazione al retto femorale: salta Cagliari e Roma