Juve, Sarri: "Abbiamo staccato un po' la spina. Dybala? Sta piuttosto bene"

TORINO - "Lione? Mi ha sorpreso il fatto che stiano così bene fisicamente. Noi dovremo essere bravi a ricaricare le energie mentali, più che fisiche e cercare di dare tutto in questa partita". Queste le parole del tecnico della Juventus, Maurizio Sarri dopo la sconfitta casalinga contro la Roma e la festa scudetto per il nono anno consecutivo. “Abbiamo un po' staccato la spina in queste ultime partite – ammette Sarri - ora dobbiamo riattaccarla tutte in vista del Lione. Poi un po' di paura questa squadra la fa anche a me: non è automatico riattaccare tutti gli interruttori.”.

Sarri: "Dybala? Sta bene"

"Dopo la partita con la Lazio abbiamo avuto un calo perché abbiamo pensato di aver vinto il campionato e ora dovremo avere una grande considerazione dell'avversario - ha proseguito l'allenatore bianconero ai microfoni di Sky - è importante recuperare i giocatori e tornare ad avere stimoli. Non so che risultato faremo, ma entreremo in campo con un atteggiamento completamente diverso. Dybala? Sta piuttosto bene, domani mattina inizierà a muoversi in campo e vedremo", ha concluso Sarri.