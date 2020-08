Pirlo: "Pronto per questa fantastica opportunità". Ma sbaglia l'account della Juve

TORINO - Salutato Sarri, la Juventus ha intrapreso immediatamente una nuova avventura con Andrea Pirlo. Il campione del Mondo 2006 con l'Italia, infatti, da ieri è diventato ufficialmente l'allenatore bianconero. Oggi sono arrivate anche le sue prime parole attraverso un post sui social: "Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia dalla Juventus. Pronto per questa fantastica opportunità". Un Pirlo emozionato come si evince dall'errore nel taggare il profilo ufficiale dei bianconeri. Il tweet iniziale, infatti, recitava @Juventus e non @Juventusfc.

Juve, con Pirlo avanti con il 4-3-3

Pirlo inizialmente avrebbe dovuto allenare in Serie C la Juventus U23 ma la sua avventura è durata pochi giorni. Adesso è pronto a sedersi, fino al 2022, su una delle panchine più prestigiose d'Italia. Con il suo arrivo non dovrebbe cambiare il sistema di gioco: come già confessato a Cannavaro in una diretta Instagram, Pirlo dovrebbe adottare il 4-3-3 anche se tutto dipenderà dai giocatori che si ritroverà in rosa.

Pirlo, la Juve e le tattiche anticipate a Cannavaro

Pirlo alla Juve, la dedica di Buffon