Ulivieri: Pirlo in regola, la Juve non fa azzardi

TORINO - "Su Andrea alla Juventus, ho sentito tante polemiche sciocche". Renzo Ulivieri, presidente dell'Asso Allenatori, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato così la scelta della Juventus di affidare la propria panchina a Pirlo: "È libero mercato, la Juve sceglie chi vuole. Pirlo è in regola con le norme Federali e conta questo. Scelta azzardata? La Juve non ne fa. Pirlo non avrà panchine alle spalle, ma sul sapere calcistico è già di livello mondiale. Poi conteranno i risultati, come per tutti: puoi avere un grande come Baggio in panchina, ma se ne perdi quattro di fila resteranno le sconfitte".

La Juve di Pirlo: Ronaldo, Dybala e fantasia