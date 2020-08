Capello: “Coman come Henry, la Juve non aspetta…”

Con la Juve ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa prima di trasferirsi in Germania in prestito con diritto di riscatto. E oggi, Kingsley Coman, è stato il match winner della finale di Champions League regalando il sesto trionfo ai bavaresi con un bel colpo di testa su assist di Kimmich. Del talento francese ne ha parlato Fabio Capello nel pre-partita, lanciando una frecciatina al club bianconero: “È titolare nel Bayern Monaco in una finale di Champions League - ha detto l’ex tecnico bianconero dagli studi di Sky Sport - La Juve evidentemente è recidiva: Henry è arrivato giovane alla Juventus e poi è andato via. Stesso discorso per Coman. Quando vedi le qualità devi aspettare, non puoi chiedere ad un giovane di essere subito protagonista".

Trionfa il Bayern: Coman fa piangere il Psg