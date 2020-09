Juve, Pirlo: "Esordio in casa? Felici. Speriamo che ci sia il pubblico"

TORINO - Andrea Pirlo, allenatore della Juve, ha commentato i nuovi calendari di Serie A tramite il profilo Twitter ufficiale del club bianconero. "Finalmente - ha commentato Pirlo - oggi sappiamo da dove iniziamo, io e il mio staff avevamo ipotizzato di giocare la prima contro una genovese e in effetti è uscita la Sampdoria". Esordio casalingo per i bianconeri: "Siamo contenti di giocare la prima partita in casa davanti al nostro pubblico, speriamo che ci sia il pubblico perché ne abbiamo bisogno noi e ne ha bisogno tutto il calcio in generale. Quindi non vediamo l'ora di iniziare. È inutile stare ad analizzare partita per partita perché tanto bisogna incotrarle tutte chi prima chi dopo e quindi sappiamo che il campionato italiano è un campionato duro però sappiamo che saranno tutte partite difficili per arrivare fino in fondo".

Juve, Arthur in mezzo e Pirlo fa il torello