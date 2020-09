Juve, Pirlo promosso a Coverciano: può allenare in Serie A

In attesa di quelli del campo e del calcio giocato, è tempo di esami per la Juve: stavolta però non si parla dell'attesissima prova che Suarez si troverà a dover affrontare in questi giorni, per capire se il progetto passaporto italiano e trasferimento in bianconero possa andare in porto, bensì del tecnico juventino Andrea Pirlo e del Supercorso di Coverciano. "Il mio calcio", il titolo della tesi: tecnica e tattica dell'idea del Maestro del calcio italiano.

Juve, Pirlo diventa allenatore di Serie A

Ulivieri dirige, il Maestro espone: promosso (insieme a Montero)

Il mister bianconero si è presentato al Centro Tecnico Federale per chiudere in bellezza il Master frequentato durante l'anno e ottenere il patentino di allenatore di Serie A, insieme ad altri illustri colleghi (con lui a dare l'esame oggi l'ex idolo juventino Paolo Montero, per dirne uno, insieme ad altri volti noti del calcio nostrano come gli ex Roma Marco Cassetti e Morgan De Sanctis - attuale dirigente giallorosso - e Fabio Caserta, nuovo tecnico del Perugia dopo l'avventura con la Juve Stabia, e domani tanti altri nomi pesanti come Chivu, Toni, Kallon, Muzzi, Palombo, Italiano, Bigica, Bonera, Fontana, Antonioli, Contini, Conte, Thiago Motta e la Panico). Alla presenza del presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini, e del direttore della Scuola Allenatori, Renzo Ulivieri, singoli esami per ogni materia e poi nel pomeriggio, davanti alla commissione riunita composta da tutti i docenti, la discussione delle tesi. Risultato? Promosso a pieni voti, in attesa della Samp e del primo test sul rettangolo verde.