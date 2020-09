Ramsey punge Sarri: “Alla Juve nuove idee, con Pirlo ci si diverte”

Alla Continassa è tornato il sorriso, lo assicura Aaron Ramsey. "Quando ci alleniamo ci divertiamo, i lavori sono duri ma ci danno grandi soddisfazioni e abbiamo cominciato bene - ha dichiarato il centrocampista gallese della Juventus intervistato da Sky Sport - e con il nuovo allenatore e il nuovo staff sono arrivate anche nuove idee". “Siamo partiti bene con il primo match, ora dobbiamo continuare in questa direzione. La Juve è sempre stata ricca di grandi giocatori e quest'anno ne ha tanti. Tutti hanno un ruolo e avrà la possibilità di giocare, sono sicuro che ognuno aiuterà la squadra a raggiungere gli obiettivi. Sono molto felice della possibilità di poter giocare insieme a chi ha così tanta qualità in attacco, credo ci sia la possibilità di giocare tutti insieme in qualche partita”.

Per la corsa allo scudetto ci sono tante pretendenti: “L’Inter è una grande squadra, ha comprato molti giocatori, è una delle sfidanti per lo scudetto ma anche il Napoli è molto forte. E poi c'è il Milan, che ha finito la scorsa stagione molto bene e ha iniziato bene anche quest'anno. Penso che quest'anno la Serie A sia molto difficile e con molta concorrenza”.