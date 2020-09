Ronaldo, quanti gol nel 2020! Nel mondo però qualcuno ha fatto meglio

ROMA - Qualcuno, in 94 campionati di massima serie analizzati dal Football Observatory Weekly Post, nell'anno solare 2020 ha segnato più gol di Cristiano Ronaldo. Si tratta di Junior Negao, attaccante brasiliano classe '86 dell' Ulsan Hyundai, squadra di vertice del massimo campionato sudcoreano, che ha realizzato 24 reti, due in più dell'asso portoghese in forza alla Juventus. La particolare classifica stilata dal CIES trova fra i primi venti marcatori nomi internazionali e blasonati come Lewandowski (dodicesimo), Immobile (settimo), Haaland (sedicesimo) ma anche "onesti Carneadi" provenienti da campionati "minori", come ad esempio Sappinen del Flora Tallin ( campionato estone, terzo con 21 gol), Marcel Hernandez ( campionato costaricano, quarto con 21 gol ma con più presenze), Hamdallah (campionato arabo, quinto con 20 marcature). E' ovvio che si tratta di un grande risultato per Cristiano Ronaldo che, al netto dell'importanza del campionato dove milita, è senza dubbio il principale Top Scorer dei cinque più importanti campionati del mondo. Al termine dell'ultimo turno, successivamente alla pubblicazione della classifca del CIES, sia Negao che Ronaldo sono andati a segno. Lo score dice quindi 25 per la punta brasiliana, 24 per Ronaldo che si avvicina con una doppietta.

