La Juventus domani sera si presenterà in campo all'Allianz Stadium. Davanti alla decisione dell'Asl 1 di Napoli di bloccare la partenza degli azzurri alla volta di Torino e in assenza di comunicazioni ufficiali, la società bianconera annuncia in una nota che "la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus-Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A”.

Napoli bloccato: non va a Torino

La nota della Asl di Napoli

Cosa dice il regolamento