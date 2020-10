Chiesa alla Juve: insulti social al fratello minorenne

FIRENZE – “Levati quella maglia... accidenti a tuo babbo e a tuo fratello”, “Andate via da Firenze. Non vogliamo la merda a Firenze”, “È bene che te ne vai anche tu. Non vogliamo un altro Chiesa in squadra”. Sono alcuni dei messaggi che nelle ultime ore qualche tifoso della Fiorentina sta scrivendo su Instagram sotto la foto, in maglia viola, di Lorenzo Chiesa, fratello 16enne del più noto Federico, passato da tre giorni alla Juventus. “Ti conviene seguire tuo fratello alla Rubentus – si legge in un altro delirante messaggio – ormai siete bruciati. Il nome della tua famiglia qua ormai è quello dei mercenari voltagabbana, traditori. Andatevene tutti via”. Lorenzo Chiesa milita nelle giovanili della Fiorentina. Non mancano però anche tanti messaggi di solidarietà, sui social, nei confronti del ragazzo.