Emergenza Juve, ansia per Dybala e Ramsey: in attacco Morata-Kulusevski

Cristiano Ronaldo è in isolamento: fa i conti e spera di tornare in campo per il grande appuntamento di mercoledì 28 a Torino contro Messi e il Barcellona, nella seconda giornata della fase a gironi di Champions. Ma non sarà solo l’assenza di Ronaldo a stravolgere i progetti di Pirlo, in ansia per le condizioni di Dybala, fermato da qualche linea di febbre e da una gastroenterite che gli ha impedito di giocare nella nazionale argentina. L’attaccante ha saltato prima la partita con l’Ecuador e poi quella con la Bolivia. Tornerà a Torino domani sera. Viaggerà, da La Paz, a bordo dell’aereo privato di Leo Messi. Difficile il suo recupero per l’impegno di sabato sera della Juve a Crotone. Pirlo valuterà le sue condizioni tra giovedì e venerdì.

Juve, Morata lavora sodo per una maglia con il Crotone

Juve, possibile debutto di Chiesa

L’orientamento del tecnico è quello di procedere sulla strada del 3-4-1-2. Ma il rebus riguarda anche Ramsey, bloccato da un risentimento muscolare e costretto a saltare Bulgaria-Galles di domani. Le uniche certezze di Pirlo, per quanto riguarda l’attacco, sono rappresentate da Morata e Kulusevski. Un quadro che sarà più chiaro dopo il rientro a Torino dei nazionali: a Crotone potrebbe debuttare Chiesa, che però non si è mai allenato con i bianconeri. Il suo acquisto, infatti, era stato definito in coincidenza con la convocazione dell’ex viola a Coverciano.