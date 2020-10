Juve al lavoro, escluse lesioni muscolari per Ramsey

TORINO - Senza i nazionali in giro per il mondo la Juventus è tornata a lavorare alla Continassa in vista dell'impegno di sabato prossimo che vedrà i bianconeri di scena in casa del Crotone. I ragazzi di Andrea Pirlo hanno sostenuto una seduta mattutina di allenamento in palestra e per il tecnico bianconero è arrivata una buona notizia da Aaron Ramsey: gli esami a cui è stato sottoposto il gallese hanno escluso lesioni muscolari, con le sue condizioni che verranno monitorate giorno per giorno. Domani, giovedì, per la Juve, l'allenamento è in programma nel pomeriggio.

Ronaldo positivo al Coronavirus