Juve, l'esultanza in codice di Morata: Alice Campello spiega il significato

Alice Campello, moglie di Morata, con un post su Instagram e una storia ha dato la risposta al rebus. L'attaccante della Juventus, da tempo ormai, esulta disegnando con le mani nell'aria la lettera A, rovesciando indice e medio verso il basso. Da quando però lui e Alice sono genitori di tre bimbi l'esultanza s'è allargata per dedicarla a tutta la famiglia. L'ha fatto dopo i gol contro il Crotone e la Dinamo ed ecco quale è il significato.

Morata e la nuova esultanza

Palla in rete e via a cercare la telecamera per dedicare i gol con un gesto preciso fatto con le mani e pensato con il cuore. Il destinatario del messaggio, Alice Campello, l'ha spiegato con un post e una storia social, pubblicando una serie di emoji che simboleggiano l'unione della famiglia. Morata unisce le mani incrociando tutte e cinque le dita, ricordando il forte rapporto tra lui, sua moglie e i tre figli.