"Ronaldo ancora positivo al Coronavirus: salta il Barcellona”

Cristiano Ronaldo è ancora positivo al Coronavirus. Ne ha dato notizia il Correio da Manha. Lo scorso 13 ottobre, alla vigilia della sfida di Nations League contro la Svezia, l’annuncio della prima positività: “Sta bene ed è asintomatico” recitava la nota della federcalcio portoghese. Al momento CR7 si trova in isolamento nella sua residenza di Torino, dove continua a lavorare: nella giornata di ieri si è mostrato sorridente e con un nuovo look in sella alla cyclette mandando un bacio alla sua Georgina.

Ronaldo in attesa di un nuovo tampone

Quel che sembra certo, secondo la stampa lusitana, è che il campione bianconero salterà il big match di Champions contro il Barcellona di Messi in programma mercoledì prossimo. Ma in realtà dovrebbe sottoporsi a un nuovo tampone tra oggi e domani che, in caso di negatività, potrebbe regalargli un recupero lampo in vista delle prossime partite della squadra di Pirlo. E su Instagram ha appena deliziato i suoi follower con una bella foto in cucina: “Lo stile del giovedì”. Maglia rosso fuoco e piatto bianconero, giusto per ribadire l’amore per i colori bianconeri.