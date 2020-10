Juve, Pirlo lancia Dybala dal 1': "Può giocare con Morata"

TORINO - "Dybala domani gioca dal primo minuto. È stato reduce da un virus, si era allenato poco e non era nelle condizioni ideali per giocare. Adesso ha recuperato, sta bene ed è giusto che giochi dall'inizio. De Ligt? Mentalmente e fisicamente sta bene, è pronto per giocare. Attendiamo solamente l'ok dell'ortopedico". Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match con l'Hellas Verona, in programma domani (domenica 25 ottobre) alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino. "Abbiamo avuto tempo di riposare dopo le due partite ravvicinate - prosegue l'allenatore bianconero -, quindi ci siamo ritrovati bene. A parte Chiellini, gli altri sono tutti a disposizione".

Le probabili formazioni della 5ª giornata

Pirlo: "Nessuna novità su Cristiano Ronaldo"

Su Cristiano Ronaldo: "Stiamo aspettando gli esiti del tampone, al momento non ci sono novità. Ma anche fosse negativo, non credo ci sarà col Verona: deve fare la visita di idoneità. McKennie invece si è negativizzato ieri. Oggi dovrebbe fare la visita e speriamo che domani possa venire in panchina. Alex Sandro? Sta recuperando. Lavora con calma, credo che lo ritroveremo dopo la sosta". Sull'emergenza Coronavirus: "Giochiamo in una situazione surreale ma lo avevamo già visto l'anno scorso. È stato ancora più evidente martedì a Kiev, c'erano 20mila persone e sembrava che fosse cambiato il mondo. Non è facile giocare in queste condizioni, ma non è facile nemmeno per le altre squadre".

Pirlo: "Juve al servizio di Morata"

Su Morata: "Alvaro ultimamente non era abituato a giocare in fase difensiva per poi ripartire in contropiede. Noi cerchiamo di metterci a sua disposizione nel gioco e di liberarlo per l'uno contro uno. Tutto il resto lo fa bene. Turnover? Mancherà Chiesa che è squalificato, abbiamo molte soluzioni ma ogni volta dipenderà dalle squadre che affronteremo. Vedremo chi mettere sugli esterni e in attacco. Arthur e Rabiot possono giocare insieme? Tutti e quattro i nostri centrocampisti sono compatibili. Nessuno di loro è un regista o una mezzala, possono giocare insieme. Sono quattro e ruoteranno per due posti".

Pirlo: "Bernardeschi a tutta fascia"

"Bernardeschi? Anche lui sta recuperando da un infortunio. La mia idea è di impiegarlo su tutta la fascia: sarà una bella risorsa. Ramsey a Kiev ha fatto un grande lavoro insieme a Morata, domani dovrà farlo Dybala. Abbiamo tante soluzioni e dipenderà dalle partite, abbiamo tanti giocatori polivalenti che possono ricoprire più posizioni".