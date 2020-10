Juve, riecco Chiellini: nel mirino c'è lo Spezia

TORINO - Per la Juventus non c'è tempo di rimuginare sulla pesante sconfitta di ieri con il Barcellona. I bianconeri sono subito tornati a lavorare per preparare il prossimo impegno di domenica pomeriggio (ore 15), dove i bianconeri saranno chiamati alla sfida in trasferta in "casa" dello Spezia. La squadra si è ritrovata alla Continassa stamattina; come accade nei post gara, chi è stato maggiormente impegnato ha avuto una seduta di scarico in palestra. Forza, possesso palla e partitella per tutti gli altri. E’ rientrato in gruppo Giorgio Chiellini. Domani si torna in campo nuovamente al mattino. Sempre domani, alle 14, sarà il momento della presentazione ufficiale di Federico Chiesa, in diretta su Juventus Tv.