Bonucci zittisce Cuadrado: tensione in campo durante Lazio-Juve

Tensione e nervosismo in campo durante Lazio-Juve. I protagonisti dell’episodio accaduto al 62’ sono stati Bonucci e Cuadrado: il capitano bianconero ha sbagliato un passaggio elementare diretto a Danilo, il colombiano non ha gradito e ha prontamente ripreso il compagno che però non le ha mandate a dire, zittendolo e chiudendo subito il caso. La partita è stata poi decisa dalla solita zampata finale di Caicedo, arrivata in pieno recupero per la gioia di Inzaghi, volato in campo ad abbracciare l’attaccante ecuadoriano.

Ronaldo ko a una caviglia in Lazio-Juve