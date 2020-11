Cristiano Ronaldo, il ct del Portogallo: “Non ha nessun problema, può giocare”

Cristiano Ronaldo sta bene ed è pronto a riprendersi Juve e Portogallo. La botta alla caviglia subita nello scontro con Luis Alberto è ormai un lontano ricordo, le condizioni del fuoriclasse bianconero sono ottimali come ha raccontato in conferenza stampa il ct Fernando Santos: “Si è allenato normalmente, non ha mostrato alcun problema ed è pronto per giocare”. Le prime tre partite che lo terranno impegnato saranno quelle contro Andorra, Francia e Croazia. E lui non vede l’ora, dato che su Instagram ha postato la foto della seduta odierna con la nazionale scrivendo “felice di essere tornato a casa”.

