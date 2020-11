Pirlo allena anche a casa: il figlio indossa la maglia di Cristiano Ronaldo

Andrea Pirlo non molla il proprio lavoro neanche durante la pausa campionato riservata alle nazionali. ‘Il Maestro’ dispensa consigli preziosi anche tra le mura domestiche, ma stavolta ad accoglierli non ci sono né Cristiano Ronaldo né Dybala. Il tecnico della Juve ha pubblicato una tenera foto su Instagram che lo ritrae giocare a calcio con il figlio, il piccolo Tommaso, che indossa proprio la divisa del fuoriclasse portoghese. “Sessioni di allenamento extra” ha scritto l’allenatore attirando in pochi minuti una valanga di commenti. Tra i più simpatici, quello dell’ex compagno di squadra Matri che ha ironizzato sulla divisa indossata dal bambino: “La mia era finita…”.

La Juve non è più padrona: ecco chi può vincere lo scudetto