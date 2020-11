Dybala ringrazia tutti per gli auguri, ma non la Juve: solo una dimenticanza?

Da quelli della sua Oriana a quelli dei nuovi arrivati come Arthur, in tantissimi hanno inviato i migliori auguri a Paulo Dybala nel giorno dei suoi 27 anni. La Joya ha condiviso tutto nelle storie di Instagram (ci sono anche quelli della Uefa Champions League, dell’Instituto de Cordoba o di Eros Ramazzotti) ma ha dimenticato di mostrare a tutti i propri follower quelli della Juve, tra i primi a mandare un messaggio all’argentino. Una disattenzione che è stata subito notata dai tifosi bianconeri, che su Twitter hanno manifestato un po’ di perplessità: “Ma Dybala che tra poco condivide anche gli auguri del magazziniere ma non della Juventus? E ma il rinnovo e i soldi non sono un problema. No no”. Il numero 10, limitato dai problemi fisici in un inizio di stagione non esaltante, adesso è pronto a riprendere per mano la squadra. Le critiche dopo il pareggio contro la Lazio lo hanno ferito, lui però adesso insegue la svolta. E, conoscendo le immense qualità del giocatore, non si tratterà di una missione impossibile.

Dybala segreto: "Giocavo a scacchi. Non mi cresce la barba". E sui negazionisti...