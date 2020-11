Pogba, invito social da Marchisio: "Vieni alla Juve e tornerai felice"

TORINO - Claudio Marchisio invita Paul Pogba a tornare alla Juventus. Il centrocampista francese, che ieri ha raccontato di vivere un momento difficilissimo per aver perso il posto nel Manchester United, ha twittato: "Testa alta, sguardo avanti". Fra i commenti c'è quello di Marchisio, suo ex compagno di squadra nella Juve: "Per favore Pogba, vieni alla Juventus. Sarai di nuovo felice e lo sarei anch'io", scrive l'ex centrocampista. Pogba ha vestito la maglia bianconera dal 2012 al 2016 giocando con Marchisio per tutte e quattro le stagioni vissute a Torino.