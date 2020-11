Juve, Ronaldo arrabbiato: si sente solo e vuole di più dalla squadra

Ronaldo non ci sta. Lui, a perdere, non ci sta mai. Qualunque sia l'avversario, qualunque sia la competizione. Se in Champions, poi, nemmeno lontanamente lo può accarezzare l'idea di vivere una figuraccia con la sua squadra. Per oltre mezz'ora, la Juve proprio di figuraccia avrebbe dovuto parlare. Perché il Ferencvaros si trovava in vantaggio allo Stadium, tutto sommato pure meritatamente. La palla girava troppo lenta, la manovra era prevedibile, Cristiano Ronaldo si trovava troppo solo imbottigliato nella difesa ungherese, l'intesa con Paulo Dybala era condizionata da uno stato di forma preoccupante come quello palesato in avvio dalla Joya. Così CR7 si è messo in proprio, non sembrava poter esserci altra soluzione. Prende palla da Juan Cuadrado dalla fascia destra, con il controllo di destro salta un uomo in uscita, con il piede sinistro trova la rasoiata sul primo palo che vale l'1-1. Il minuto è il numero 40, il gol è il numero 749 in carriera , il numero 74 in appena 96 partite con la Juve, media impressionante che in questa stagione fa ancor più paura considerando le 9 reti in 7 presenze appena.