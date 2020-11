Juve, Dybala si sente solo al 50%: il piano segreto per tornare al top

TORINO - Una Joya a metà. Il vero Dybala non c’è ancora: lo dice il campo, lo sente Paulo, alle prese con le conseguenze di un inizio di stagione complicato da infortuni e acciacchi fisici assortiti. Le gambe non girano ancora come vorrebbe, normale dopo un periodo difficile iniziato con la lunga ripresa dal problema muscolare, patito a fine della scorsa stagione, e proseguito con la sfortunata trasferta in Sudamerica a ottobre (zero minuti con l’Argentina), qualche prova sotto tono e l’errore commesso contro la Lazio dopo il quale ha ricevuto critiche feroci e anche ingenerose. Il gol (e mezzo) segnato a Budapest è servito per ritrovare la via della porta ma non completamente il sorriso perchè l’ultima sosta per le nazionali l’ha vissuta ai margini a causa di un’infezione decisamente fastidiosa che ha curato con gli antibiotici. Logico che gli effetti delle iniezioni lo abbiano indebolito e che si sia aggiunta una zavorra ulteriore di cui liberarsi in un momento già non facile di suo. Paulo in questo momento si sente ancora al 50% della forma, una Joya a metà appunto, ma non molla. E’ consapevole della situazione, sa lui stesso di non aver risposto adeguatamente con il Ferencvaros (una occasione in avvio e poco altro, fino alla sostituzione) ma non alza bandiera bianca. Anzi, sta lavorando sodo per recuperare il tempo forzatamente perso e riacquistare la migliore condizione.