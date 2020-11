Pirlo: "Juve nervosa nel finale. Ronaldo? Era stanco"

BENEVENTO - Andrea Pirlo non riesce a far decollare la sua Juve, fermata sul pareggio dal neopromosso Benevento : "Avevamo gestito bene il primo tempo e potevamo chiuderla - le parole dell'allenatore bianconero a Sky - non riusciamo a capire bene i momenti della partita, dovevamo chiudere i primi 45' in vantaggio. Dobbiamo crescere velocemente e capire che le fasi di gioco non sono tutte uguali. Nel finale c'e' stato nervosismo e siamo stati poco lucidi".

Ronaldo non convocato, la spiegazione

Sull'assenza di Cristiano Ronaldo, Pirlo spiega: "Già in Champions League ha accusato un problema - prosegue Pirlo - è normale che qualcuno si affatichi e riposi. Questa volta è toccato a Ronaldo. Sicuramente è un valore aggiunto, ma anche senza di lui dobbiamo fare la nostra partita. Quando hai un giocatore così forte è normale che ti faccia vincere le partite, ma non siamo dipendenti da lui. Era stanco, aveva bisogno di riposare, come hanno bisogno di riposare altri giocatori perché hanno sempre giocato gli stessi soprattutto in difesa. Capita quando giochi tante partite ravvicinate". Sul momento della squadra: "Stiamo lavorando sullo sviluppo del gioco e cerchiamo di giocare con due esterni per portarli a fare l'uno contro uno - dichiara - quando si sporcano le partite non riusciamo a vincerle: bisogna crescere rapidamente e avere la forza di chiuderle. Manchiamo di personalità e su questo dobbiamo lavorare. Kulusevski? E' giovane e non puo' giocare tutte le partite. Proviene dal Parma e il peso della palla e' diverso. Va gestito, anche se e' un giocatore importante. Puntiamo forte su di lui", ha concluso Pirlo.