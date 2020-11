Sorriso Juve: Pirlo ritrova Chiellini e Demiral

TORINO - Inizia a rientrare l'emergenza in difesa per Andrea Pirlo e la sua Juventus. Nell'odierna sessione di allenamento sono rientrati in gruppo Giorgio Chiellini e Merih Demiral. I bianconeri oggi hanno sostenuto un allenamento concentrato su tre aspetti: possesso, tattica ed esercitazioni. La Juventus si prepara in vista della partita di Champions League in scena mercoledì contro la Dinamo Kiev, proprio nel match di andata in Ucraina Chiellini si era infortunato lasciando la partita dopo pochi minuti. Domani i bianconeri si ritroveranno nuovamente al mattino per una nuova giornata di lavoro sul campo.